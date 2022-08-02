Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Gündem Futbol Transfer
04:00 Spor Artı
05:00 Transfer Günlüğü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Beşiktaş - Sampdoria
08:45 Özel Dosya
08:55 Spor Takvimi
09:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Sabahı
12:00 Dünya Superbike Şampiyonası
12:30 Spor Bülteni
13:30 Dünya Superbike Şampiyonası
14:15 Spor Bülteni
15:00 Dünya Superbike Şampiyonası
15:45 Spor Bülteni
16:15 Dünya Superbike Şampiyonası
17:00 Spor Haftasonu
18:55 İngiltere - Almanya
21:00 Gündem Futbol Transfer
23:00 Transfer Günlüğü
Son Dakika › TV › 02 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika