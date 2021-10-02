02 Ekim 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

02 Ekim 2021 Tv 2 Yayın Akışı
02.10.2021 06:42
02 Ekim 2021 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:15 Kelime Oyunu
02:15 Yalan Dünya
03:45 Kanıt
05:00 Akasya Durağı
06:00 Yaralı Kuşlar
08:15 Küçük Ağa
10:30 Akasya Durağı
14:00 Aşk-ı Memnu
16:00 Yaprak Dökümü
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Yalan Dünya
23:30 Kanıt
Son Dakika 00:43 Cezaevine gönderilen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili açlık grevine başladı 23:38 Mersin Valiliği, hakaret yüzünden intihar ettiği iddia edilen kadın polisle ilgili inceleme başlattı 22:59 Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, gören telefona sarıldı 21:54 Vefatını ünlü şarkıcı Betül Demir paylaştı! Usta sanatçı İlhan Daner yaşamını yitirdi 21:26 Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı 21:00 Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı 20:20 Saniye saniye kaydedildi! Gece vakti kümese giren yarasa, tavuğun kanını emdi 17:46 Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm