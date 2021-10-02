Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Masumlar Apartmanı
03:30 Yok Olmadan Keşfet
04:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
05:00 Muhteşem Kraliçe
07:30 Yeşil Deniz
10:15 Can Dostlar
12:30 Teşkilat
15:50 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika