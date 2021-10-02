02 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:00 Masumlar Apartmanı

03:30 Yok Olmadan Keşfet

04:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

05:00 Muhteşem Kraliçe

07:30 Yeşil Deniz

10:15 Can Dostlar

12:30 Teşkilat

15:50 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı