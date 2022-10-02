Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:45 Yargı
04:00 Müzik Arası
05:15 Yabancı Damat
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
10:15 O Kız
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Aşk ve Umut
16:00 Üç Kız Kardeş
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
Son Dakika › TV › 02 Ekim 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika