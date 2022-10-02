02 Ekim 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

02 Ekim 2022 Kanal d Yayın Akışı

02.10.2022 06:42
02 Ekim 2022 Kanal d Yayın Akışı

02 Ekim 2022 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:45 Yargı

04:00 Müzik Arası

05:15 Yabancı Damat

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

10:15 O Kız

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Aşk ve Umut

16:00 Üç Kız Kardeş

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

YORUMLAR
500
01 Ekim 2022 Kanal d Yayın Akışı 01 Ekim 2022 Kanal d Yayın Akışı 30 Eylül 2022 Kanal d Yayın Akışı 30 Eylül 2022 Kanal d Yayın Akışı
Kaynak: InterSinema.com

Kanal D, Yargı, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 02 Ekim 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

Son Dakika
12:08 Bakan Nureddin Nebati'nin konuşmasını eleştiren AK Partili Şamil Tayyar paylaşımı kısa süre sonra sildi
11:51 Vatandaşın 'cumhurbaşkanım' diye seslenmesi Mansur Yavaş'ı memnun etmedi
11:24 İYİ Parti lideri Akşener, CHP'li isimlere çıkıştı: İktidarın ekmeğine yağ sürüyorlar
11:06 Rusya geri adım attı! Çeçen lider Kadirov küplere bindi: Nükleer silahların kullanımı gibi daha sert önlemler alınmalı
10:54 Kendini tatmin ettiği sahne olay olmuştu! Hafsanur Sancaktutan'dan açıklama geldi
10:36 Bakanlık duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 23 terörist etkisiz hale getirildi
10:15 Güney Kıbrıs lideri Anastasiadis'ten Türkiye'ye yönelik skandal sözler: Oturup beklemeyeceğiz
09:49 Otobüs seyir halindeyken ayağa kalkıp halay çeken şoföre tepki yağdı
09:47 Bartın'daki selde ıslanan on binlerce dosya SGK bahçesine serilerek güneşte kurumaya bırakıldı
09:35 Ünlü şarkıcı Kalben ilginç dansıyla alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 12:20:39. #1.12#
SON DAKİKA: 02 Ekim 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement