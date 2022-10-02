02 Ekim 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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02 Ekim 2022 Star Yayın Akışı

02.10.2022 06:42
02 Ekim 2022 Star Yayın Akışı

02 Ekim 2022 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

02:00 Duy Beni

03:50 Aramızda Kalsın

06:30 İki Aile

08:30 Duy Beni

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 En Güzel Bölüm

14:15 Yalı Çapkını

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Yalı Çapkını

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Togg'dan bir gecede 2 bomba! Togg'dan bir gecede 2 bomba! 01 Ekim 2022 Star Yayın Akışı 01 Ekim 2022 Star Yayın Akışı
Kaynak: InterSinema.com

Yalı Çapkını, Duy Beni, Star, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 02 Ekim 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 02 Ekim 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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