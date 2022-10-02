Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Başlama Vuruşu
04:00 Spor Artı
05:00 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:45 Avrupa'dan Futbol
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
12:55 2022 - 2023 Voleybol Sezonu Axa Sigorta Efeler Ligi Fenerbah
15:00 Spor Bülteni
15:10 Fıvb Kadınlar Dünya Şampiyonası Voleybol Karş. Brezilya - J
17:00 Gündem Futbol
17:50 Belçika Pro Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
19:55 Ampute Futbol Dünya Kupası Karş.türkiye - Fransa
21:00 Stadyum
23:00 Aktüel Futbol
Son Dakika › TV › 02 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika