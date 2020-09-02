Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Hekimoğlu
01:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
02:30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
04:00 Arda'nın Mutfağı
04:40 Akasya Durağı
05:00 Akasya Durağı
07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Güneşi Beklerken
12:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
20:00 San Andreas Fayı
22:30 Çarkıfelek
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Eylül 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika