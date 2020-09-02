Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
01:50 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
02:30 Uzaylı Seferi
03:35 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
03:50 Kara Sevda
05:30 Aramızda Kalsın
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Aramızda Kalsın
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
20:00 Dizi
20:00 Kara Bela
22:30 Arkadaşım Hoşgeldin
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Eylül 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika