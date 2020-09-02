02 Eylül 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

02 Eylül 2020 Star Yayın Akışı

02 Eylül 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 01:50 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 02:30 Uzaylı Seferi 03:35 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 03:50 Kara Sevda 05:30 Aramızda Kalsın 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13:15 Gerçeğin Peşinde 16:30 Aramızda Kalsın 18:45 Star Haber 20:00 Menajerimi Ara 20:00 Dizi 20:00 Kara Bela 22:30 Arkadaşım Hoşgeldin

Son Dakika

ABD basınındaki Türkiye analizi dikkat çekti: Osmanlı'dan sonra Türk ordusu ilk kez bu kadar geniş alanda etki gösteriyor

Beşiktaş, 90+2'de gelen golle Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu

Kalın'dan, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediğini öne süren Avusturyalı Bakan'a ironik cevap: Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp

Fenerbahçe, Hırvat futbolcu Marko Livaja'ya 2 milyon euro teklif etti

Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı

Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına tepki: Barış ortamını zehirleyen bir karar

Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Barış Atay açıklaması: İçişleri Bakanımız doğru yapmıştır

Bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını söyleyen Eugenie Bouchard: Artık paylaşmayacağım

Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı

Büşra hemşireyi tehdit eden zanlının ilk sözleri "pes" dedirtti: Ben hakaret etmedim

8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü

Mario Götze'nin anlaştığı takımı söylemeyen eşi Ann-Kathrin, hayranlarını kızdırdı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı

Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim