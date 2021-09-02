Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Trio
01:00 Spor Turu
01:20 Z Raporu
02:00 Maç Saati
02:30 Transfer
03:45 Maç Saati
04:00 Maç Saati
05:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
05:30 Maç Saati
07:00 Gamer
07:15 Maç Saati
08:00 Maç Saati
09:00 Yeni Gün
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:00 Taraftar
11:00 Futbolun Şehirleri
11:00 Gamer
12:00 beIN Süper Lig
12:00 Süper Lig Maç Özetleri
12:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
13:00 Maç Saati
13:00 Trio
13:30 Z Raporu
14:15 1 Yıldız 10 Gol
14:30 Arşiv Süper Lig
14:45 Süper Lig Haftanın Golleri
15:00 Maç Saati
16:00 Taraftar
16:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
17:00 Gamer
17:00 Süper Hikayem
18:00 1 Yıldız 10 Gol
18:00 Maç Saati
18:15 Arşiv Süper Lig
18:55 Maç Önü
19:15 Kasımpaşa - Galatasaray
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
20:00 Spor Turu
20:00 Devre Arası
20:15 Kasımpaşa - Galatasaray
21:00 Transfer
21:25 Maç Önü
21:45 Altay - Fenerbahçe
22:30 beIN Süper Lig
22:45 Altay - Fenerbahçe
23:00 Gamer
23:45 beIN Süper Lig
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Eylül 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika