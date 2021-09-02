02 Eylül 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

02 Eylül 2021 Star Yayın Akışı

02 Eylül 2021 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:30 Bana Masal Anlatma 02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 04:50 Kaçak Gelinler 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Gerçeğin Peşinde 16:00 Star Market 18:30 Star Haber 20:00 Kazara Aşk

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