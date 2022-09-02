Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:05 Masumlar Apartmanı
04:15 Balkan Ninnisi
06:30 Yedi Numara
08:45 Tozkoparan İskender
11:40 Çırak
12:10 Masumlar Apartmanı
15:35 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
Son Dakika › TV › 02 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika