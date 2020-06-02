02 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:10 Kuruluş Osman
00:20 Son Durak
01:20 Esra Erol'da
03:15 Uyumsuz 3
04:00 Bir Zamanlar Çukurova
05:55 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
20:00 Sümela'nın Şifresi: Temel
20:00 Doktor Strange
22:00 Uçuş Ekibi
22:15 Göktaşı