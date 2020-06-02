02 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Mirasyedi
00:30 Özgür Dünya
02:15 Eski Sevgili
02:30 Dünyanın En Güzel Kokusu 2
03:45 Zuhal Topal’la Sofrada
04:00 Kadın
04:15 Zuhal Topal’la Sofrada
05:00 Temizlik Benim İşim
05:45 Hayat Sevince Güzel
06:15 Aşk Yeniden
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 İnadına Aşk
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:30 Mirasyedi
20:30 Türk İşi Dondurma
20:30 Aslan Bacanak
22:30 Eski Sevgili
22:45 Sinyalciler
23:00 Sinyalciler