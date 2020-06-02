02 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Mirasyedi

00:30 Özgür Dünya

02:15 Eski Sevgili

02:30 Dünyanın En Güzel Kokusu 2

03:45 Zuhal Topal’la Sofrada

04:00 Kadın

04:15 Zuhal Topal’la Sofrada

05:00 Temizlik Benim İşim

05:45 Hayat Sevince Güzel

06:15 Aşk Yeniden

07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 İnadına Aşk

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:30 Mirasyedi

20:30 Türk İşi Dondurma

20:30 Aslan Bacanak

22:30 Eski Sevgili

22:45 Sinyalciler

23:00 Sinyalciler