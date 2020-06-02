02 Haziran 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Görevimiz Tatil

02:15 Aşk Tutulması

02:15 Kalp Atışı

04:00 Kalp Atışı

04:45 Aşk Laftan Anlamaz

05:45 Aşk Laftan Anlamaz

06:00 Pis Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Görevimiz Tatil

20:00 Güldür Güldür Show

22:15 Aşk Tutulması

23:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk