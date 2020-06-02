02 Haziran 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Aramızda Kalsın

02:10 Çilek Kokusu

04:00 Türk Müziği

04:00 Benim Tatlı Yalanım

05:00 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Benim Tatlı Yalanım

12:30 Evde Hareket Zamanı

13:00 Evde Hareket Zamanı

13:45 Çilek Kokusu

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Öldürme Arzusu

20:00 Köşeyi Dönen Adam

21:45 Delisin

22:15 Öldürme Arzusu

23:30 Aramızda Kalsın