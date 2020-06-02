02 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 İngiltere Premier Lig Goller
00:40 Süper Lig Goller
00:50 TFF 1. Lig Goller
01:00 Unutulmaz Maçlar
02:40 İngiltere Premier Lig Goller
02:40 Wolfsburg - E.Frankfurt
02:55 Takvim Yaprakları
03:00 Real Madrid - Atletico Madrid
03:00 Unutulmaz Maçlar
04:40 Siyah Beyaz Anılar
04:55 Efsanelerin İzinde
05:00 Liverpool - Manchester City
05:00 Türkiye - Kazakistan
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:40 İngiltere Premier Lig Goller
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Türkiye - Fransa
07:00 Almanya - Fransa
08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi
08:40 Bir Oyundan Fazlası
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:10 Hava Durumu
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 Süper Lig Özetler
09:30 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Almanya - Fransa
10:30 Almanya - İngiltere
12:10 Efsanelerin İzinde
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Türkiye - Kazakistan
12:15 Brezilya - Arjantin
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:00 TBMM-TV
14:55 Kamu Spotu Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 88 - 89
15:25 Almanya Bundesliga Özetler
15:45 Juventus Goller
16:00 Unutulmaz Maçlar
17:40 İngiltere Premier Lig Goller
17:55 Kamu Spotu İşte Spor
18:00 Spor Merkezi
18:55 Kamu Spotu Evde Spor
19:00 Lig Hatırası 88 - 89
19:00 Almanya Bundesliga Özetler
19:25 Takvim Yaprakları
19:30 Ustalara Saygı
19:45 Lazio Goller
20:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
20:00 Belçika - İtalya
21:45 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler
21:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol
22:00 Spor Artı
23:00 Unutulmaz Maçlar
23:00 Türkiye - Moldova