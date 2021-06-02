02 Haziran 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

02:00 Maç Saati

03:45 Maç Saati

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

08:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

14:00 Maç Saati

15:45 Süper Lig Kısa Özet

17:00 beIN Teknik

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

21:00 beIN Manşet