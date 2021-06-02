Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Badem Şekeri
03:00 Son Yaz
04:45 Masumiyet
06:00 Aşk Yeniden
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Vay Halime
22:45 Anamız Var
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Haziran 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika