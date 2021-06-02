Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
04:00 Spor Artı
05:00 Gündem Futbol Transfer
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
09:45 Avrupa Şampiyonası Finaller
09:50 Hava Durumu
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:35 İtalya Kupası Magazin
13:00 Spor Bülteni
13:45 A Milli Futbol Takımı Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:55 Avrupa Şampiyonası Finaller
18:00 Spor Merkezi
19:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
20:00 Spor Akşamı
20:55 Avrupa Şampiyonası Finaller
21:00 Aktüel Futbol Transfer
23:00 Gündem Futbol Transfer
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika