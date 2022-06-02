02 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Galatasaray - A. Hatayspor

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 İH Konyaspor

03:45 Süper Lig Haftanın Golleri

04:00 Y. Kayserispor - A. Demirspor

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 Kasimpaşa - G. Giresunspor

07:45 Süper Lig Haftanın Golleri

08:00 A. Alanyaspor - Altay

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:00 Taraftar

11:00 Futbolun Şehirleri

12:00 Galatasaray - Adanaspor

13:15 1 Yıldız 10 Gol

13:30 Sezonun Golleri

14:00 Trabzonspor - Dg Sivasspor

15:45 Süper Lig Haftanın Golleri

16:00 Trabzonspor - Ankaraspor

17:15 1 Yıldız 10 Gol

17:30 Sezonun Golleri

18:00 Beşiktaş - V. Karagümrük

20:00 Taraftar

21:00 Spor Turu

22:30 Beşiktaş - Diyarbakirspor

23:45 1 Yıldız 10 Gol