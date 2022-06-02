Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Galatasaray - A. Hatayspor
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 İH Konyaspor
03:45 Süper Lig Haftanın Golleri
04:00 Y. Kayserispor - A. Demirspor
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 Kasimpaşa - G. Giresunspor
07:45 Süper Lig Haftanın Golleri
08:00 A. Alanyaspor - Altay
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:00 Taraftar
11:00 Futbolun Şehirleri
12:00 Galatasaray - Adanaspor
13:15 1 Yıldız 10 Gol
13:30 Sezonun Golleri
14:00 Trabzonspor - Dg Sivasspor
15:45 Süper Lig Haftanın Golleri
16:00 Trabzonspor - Ankaraspor
17:15 1 Yıldız 10 Gol
17:30 Sezonun Golleri
18:00 Beşiktaş - V. Karagümrük
20:00 Taraftar
21:00 Spor Turu
22:30 Beşiktaş - Diyarbakirspor
23:45 1 Yıldız 10 Gol
Son Dakika › TV › 02 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika