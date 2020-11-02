Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Süper Lig
02:30 Maç Saati
03:45 Süper Lig
04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
05:30 Maç Saati
05:45 UEFA Avrupa Ligi Goller
06:15 Maç Saati
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
08:30 Maç Saati
09:30 UEFA Avrupa Ligi Goller
09:45 Süper Lig Maç Özetleri
10:00 Maç Saati
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:00 Süper Lig Kısa Özet
11:30 UEFA Avrupa Ligi
12:00 Maç Saati
13:05 Maç Başlıyor
13:30 Ç. Rizespor - HK Kayserispor
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
13:45 Süper Lig Maç Özetleri
14:00 Maç Saati
14:15 Süper Lig
14:30 Ç. Rizespor - HK Kayserispor
15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
15:35 Maç Başlıyor
16:00 İH Konyaspor - M. Başakşehir
16:00 Futbolun Şehirleri
16:45 Süper Lig
17:00 İH Konyaspor - M. Başakşehir
17:00 Taraftar
17:45 Süper Lig Kısa Özet
18:00 beIN Manşet
18:00 Süper Lig
19:00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
19:45 Süper Lig
20:00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
20:00 FTA Antalyaspor - Fenerbahçe
20:45 Süper Lig
21:00 FTA Antalyaspor - Fenerbahçe
21:00 Süper Lig
22:00 Süper Lig
22:00 Maç Saati
23:00 Extra
23:00 Taraftar
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika