Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Ne Oluyor?
01:00 Haber
01:30 Sorgu Sual
01:50 CNN TÜRK Masası
02:00 Haber
03:00 Haber
05:00 Haber
05:00 Gece Haberleri
05:40 Sorgu Sual
06:00 Haber
06:00 Güne Merhaba
07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu
08:00 Güne Merhaba
08:30 A'dan Z'ye
09:00 Haber
10:00 Haber
10:00 A'dan Z'ye
11:00 A'dan Z'ye
11:00 Haber
11:15 Yeşil Doğa
12:00 Haber
12:00 Gündem 12
13:00 Gündem 13
13:00 Haber
14:00 Haber
14:00 Bugün
14:40 Baştan Sona Sağlık
15:00 Haber
15:00 Bugün
16:00 Günlük
16:00 Haber
17:00 Haber
17:00 Günlük
18:00 Ana Haber
21:00 Ne Oluyor?
21:00 CNN TÜRK Masası
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Kasım 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika