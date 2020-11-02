Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Hekimoğlu
00:45 Suçlu
01:30 Kong: Kafatası Adası
02:45 Kaçak
03:00 İntikam: Bir Aşk Hikayesi
04:30 Kaçak
04:45 5N 1K
05:45 Küçük Ağa
07:00 Ankara'nın Dikmeni
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Pazar
11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
14:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Sadakatsiz
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Fırıncının Karısı
20:00 Yanımda Kal
22:00 Fırıncının Karısı
22:15 Yanımda Kal
23:45 Çok Güzel Hareketler 2
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika