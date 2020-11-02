02 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Hekimoğlu

00:45 Suçlu

01:30 Kong: Kafatası Adası

02:45 Kaçak

03:00 İntikam: Bir Aşk Hikayesi

04:30 Kaçak

04:45 5N 1K

05:45 Küçük Ağa

07:00 Ankara'nın Dikmeni

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Pazar

11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

14:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Sadakatsiz

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Fırıncının Karısı

20:00 Yanımda Kal

22:00 Fırıncının Karısı

22:15 Yanımda Kal

23:45 Çok Güzel Hareketler 2