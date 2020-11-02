02 Kasım 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Çukur

01:00 Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı

02:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

03:30 Arıza

04:45 Aşk Laftan Anlamaz

05:15 Aşk Laftan Anlamaz

06:00 Türk Malı

06:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

08:00 Kendine İyi Bak

08:15 Hayat Güzeldir

09:45 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

11:15 Kalp Atışı

13:00 Çukur

13:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Arıza

20:00 Çukur