02 Kasım 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:00 Suikast

00:15 Korumalar

02:30 Korumalar

03:00 Suikast

04:30 Türk Müziği

05:10 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:30 Medcezir

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:15 Bak Şu Leyleğe

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Ayşecik ile Ömercik

13:15 Gerçeğin Peşinde

15:30 Sefirin Kızı

16:30 Yeni Bir Ev

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

20:00 Sefirin Kızı