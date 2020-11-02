02 Kasım 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

02 Kasım 2020 Star Yayın Akışı
02.11.2020 06:42
02 Kasım 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:00 Suikast
00:15 Korumalar
02:30 Korumalar
03:00 Suikast
04:30 Türk Müziği
05:10 Erkenci Kuş
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:30 Medcezir
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
10:15 Bak Şu Leyleğe
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Ayşecik ile Ömercik
13:15 Gerçeğin Peşinde
15:30 Sefirin Kızı
16:30 Yeni Bir Ev
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
20:00 Sefirin Kızı
Son Dakika Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit, 88 yaşında hayatını kaybetti Kazayı unutup yolun ortasında tekme tokat kavga ettiler Sözde Dağlık Karabağ lideri Harutyunyan'ın hastanede tedavi edildiği görüntüler paylaşıldı Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri konvoyun imha edildiği görüntüleri paylaştı Son Dakika: Beşiktaş, evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti Beşiktaş taraftarı, Adem Ljajic'e maç öncesindeki hareketleri nedeniyle tepki gösterdi Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 76'ya yükseldi TEOG Türkiye birincisinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı