Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Payitaht Abdülhamid
01:25 3'Te 3 29 Ekim Özel
02:05 Diriliş Ertuğrul
03:25 Payitaht Abdülhamid
03:30 Acemi Anneler
04:10 Böyle Bitmesin
05:00 Nirvana Alevler İçinde
06:45 Böyle Bitmesin
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
09:00 Diriliş Ertuğrul
11:00 Masumlar Apartmanı
11:50 Enine Boyuna
13:00 Ailenin Yeni Üyesi
13:40 Fazlası Zarar
13:55 3'Te 3 29 Ekim Özel
15:45 Acemi Anneler
16:10 Payitaht Abdülhamid
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
20:00 Tövbeler Olsun
23:45 Hıçkırık
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika