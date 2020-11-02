02 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:00 Payitaht Abdülhamid

01:25 3'Te 3 29 Ekim Özel

02:05 Diriliş Ertuğrul

03:25 Payitaht Abdülhamid

03:30 Acemi Anneler

04:10 Böyle Bitmesin

05:00 Nirvana Alevler İçinde

06:45 Böyle Bitmesin

08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

09:00 Diriliş Ertuğrul

11:00 Masumlar Apartmanı

11:50 Enine Boyuna

13:00 Ailenin Yeni Üyesi

13:40 Fazlası Zarar

13:55 3'Te 3 29 Ekim Özel

15:45 Acemi Anneler

16:10 Payitaht Abdülhamid

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

20:00 Tövbeler Olsun

23:45 Hıçkırık