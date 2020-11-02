02 Kasım 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

02 Kasım 2020 Tv8 Yayın Akışı
02.11.2020 06:42
02 Kasım 2020 Pazartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Kırmızı Oda
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
02:45 Kırmızı Oda
03:00 Para Bende
04:30 8x8
05:45 Bilginiz Olsun
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:15 Çook Yaşa
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye 2020
09:45 Bir Bilen Bir Pişiren
10:30 Kırmızı Oda
14:00 Doya Doya Moda
14:15 Doğduğun Ev Kaderindir
17:30 Masterchef Türkiye 2020
20:00 Masterchef Türkiye 2020
Son Dakika Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit, 88 yaşında hayatını kaybetti Kazayı unutup yolun ortasında tekme tokat kavga ettiler Sözde Dağlık Karabağ lideri Harutyunyan'ın hastanede tedavi edildiği görüntüler paylaşıldı Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri konvoyun imha edildiği görüntüleri paylaştı Son Dakika: İzmir'de Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi "Ağaçtan düştü" diyerek hastaneye getirdiler Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada