02 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

00:30 500 Great Goals Show

01:00 Maç Saati

02:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:30 Fransa'dan Futbol

04:30 Maç Saati

05:15 Maç Saati

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:00 beIN Teknik

06:15 Maç Saati

06:15 Süper Lig Maç Özetleri

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

08:45 My Story

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:00 Gamer

11:00 beIN Manşet

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 Maç Saati

12:00 Taraftar

13:00 Futbolun Şehirleri

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

13:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

14:00 Maç Saati

14:00 beIN Manşet

14:00 Derbiye Doğru

15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

15:00 Süper Lig

15:30 UEFA Avrupa Ligi Goller

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Gaziantep FK - Gençlerbirliği

16:00 Maç Saati

16:00 Son 10 Yılın Derbi Golleri

16:45 Süper Lig

17:00 Gaziantep FK - Gençlerbirliği

17:00 beIN Teknik

17:00 Süper Lig

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

18:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

19:00 Maç Saati

19:00 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş

19:00 Trabzonspor - Fenerbahçe

19:45 Süper Lig

20:00 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş

20:00 Trabzonspor - Fenerbahçe

21:00 Süper Lig

21:00 Maç Saati

22:45 Süper Lig Haftanın Golleri

22:45 My Story

23:00 Taraftar

23:00 beIN Teknik

23:00 Futbolun Şehirleri