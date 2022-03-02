02 Mart 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Süper Lig Haftanın Golleri

00:45 Haftanın Golleri

01:00 Kasimpaşa - Fenerbahçe

02:45 Süper Lig Haftanın Golleri

03:00 Bein Süper Lig

04:30 Süper Lig Haftanın Golleri

04:45 Haftanın Golleri

05:00 Gamer

06:00 Süper Lig Maç Özetleri

07:00 Yeni Gün

09:00 Kasimpaşa - Fenerbahçe

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Eskişehirspor - Galatasaray

14:00 Fenerbahçe - Trabzonspor

14:45 İh Konyaspor - Galatasaray

15:15 Beşiktaş - M. Başakşehir

15:45 Süper Lig Haftanın Golleri

16:00 A. Alanyaspor - İh Konyaspor

17:45 Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:00 Taraftar

20:00 Sporun Mabetleri

20:30 Süper Lig Yolu

22:00 Final

23:30 İstatistik Bankası