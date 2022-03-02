02 Mart 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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02 Mart 2022 Star Yayın Akışı

02.03.2022 06:42
02 Mart 2022 Star Yayın Akışı

02 Mart 2022 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:45 Aramızda Kalsın

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

22:30 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

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Sabahın Sultanı Seda Sayan, Star, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 02 Mart 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 02 Mart 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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