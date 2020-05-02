02 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Evde Biz Bize
01:15 Evde Biz Bize
02:15 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
04:30 Kuruluş Osman
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:00 Köpek Didi'nin Çiftliği
12:00 Kardeş Payı
13:00 Gün Ortası
13:40 Kardeş Payı
14:00 Evde Biz Bize
15:25 Kuruluş Osman
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21:00 Kardeş Payı
21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
22:20 Kardeş Payı
23:20 Kim Milyoner Olmak İster?
23:40 Son Durak