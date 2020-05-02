02 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

02 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı

02 Mayıs 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:40 Evde Biz Bize 01:15 Evde Biz Bize 02:15 Nihat Hatipoğlu ile Sahur 04:30 Kuruluş Osman 07:30 atv’de Hafta Sonu 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 10:00 Köpek Didi'nin Çiftliği 12:00 Kardeş Payı 13:00 Gün Ortası 13:40 Kardeş Payı 14:00 Evde Biz Bize 15:25 Kuruluş Osman 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru 20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar 21:00 Kardeş Payı 21:00 Kim Milyoner Olmak İster? 22:20 Kardeş Payı 23:20 Kim Milyoner Olmak İster? 23:40 Son Durak

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika

Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı

Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı

Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı

Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize

Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak

Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş gününü kutladı

Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı

Hilal Altınbilek "Estetik güzeli" haberlerine ilk kez yanıt verdi: Burnum ve dişlerimde estetik var

Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı

Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor! 3 yeni isim daha katıldı

Ünlü model karantinada da boş durmadı! Yeni koleksiyonunu evden tanıttı

Safiye Soyman, Nur Yerlitaş'ın son günlerini anlattı: 'Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem' şarkısını dinlerdi

Canlı yayında Harry Potter'ı ti'ye alan Metin Hara, Adriana Lima esprileri karşısında şaşırdı

İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs'a özel yerin 70 metre altındaki metro inşaatında Kıraç konseri

İlk işçilik tecrübesini paylaştı! İşte ünlü isimlerin 1 Mayıs mesajları