02 Mayıs 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

02 Mayıs 2020 Fox Yayın Akışı

02 Mayıs 2020 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 01:15 Şevkat Yerimdar 02:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri 04:15 Temizlik Benim İşim 04:30 Badem Şekeri 4 06:00 Bana Sevmeyi Anlat 07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün 11:15 Memet Özer ile Mutfakta 12:15 Dostumun Dünyası 13:00 Şevkat Yerimdar 13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri 13:45 Temizlik Benim İşim 15:30 Yaparsın Aşkım 16:00 Zuhal Topal’la Sofrada 19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber 19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Sesinde Aşk Var 20:30 Zuhal Topal’la Sofrada 22:30 Şevkat Yerimdar 23:30 Badem Şekeri 4

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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