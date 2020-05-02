02 Mayıs 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika TV 02 Mayıs 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

02 Mayıs 2020 Fox Yayın Akışı

1 saat önce

02 Mayıs 2020 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

02 Mayıs 2020 Fox Yayın Akışı, System.String[]

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

01:15 Şevkat Yerimdar

02:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

04:15 Temizlik Benim İşim

04:30 Badem Şekeri 4

06:00 Bana Sevmeyi Anlat

07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Dostumun Dünyası

13:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri

13:45 Temizlik Benim İşim

15:30 Yaparsın Aşkım

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sesinde Aşk Var

20:30 Zuhal Topal’la Sofrada

22:30 Şevkat Yerimdar

23:30 Badem Şekeri 4

Zuhal Topal, Fox, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com


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