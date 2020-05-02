02 Mayıs 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

02 Mayıs 2020 Show Yayın Akışı

02 Mayıs 2020 Cumartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 00:30 6 Kişi 01:30 Demet Akbağ ile Çok Aramızda 02:00 Demet Akbağ ile Çok Aramızda 02:15 Bekir Köse ile Sahur Vakti 04:30 Aşk Laftan Anlamaz 06:00 Aşk Laftan Anlamaz 08:00 Gelin Evi 08:15 Hayat Güzeldir 09:30 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la 10:00 Yeni Gelin 10:00 Cumartesi Sürprizi 13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu 13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk 14:00 Hasret 16:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk 16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 23:15 6 Kişi 23:45 Buz Depremi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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