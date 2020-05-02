02 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

02 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı

02 Mayıs 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:20 Kamu Spotu: Evde Spor 01:25 Takvim Yaprakları 01:30 Nijerya - Danimarka 01:30 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI 01:30 Brezilya - Danimarka 03:10 Spor Akşamı 04:10 Spor ve Sağlık 04:10 İtalya - Fransa 04:10 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI 04:15 Arjantin - İngiltere 06:30 Spor ve Sağlık 06:35 2018 Dünya Kupası Özetler 06:55 Spor Kitaplığı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İtalya - Kamerun 07:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI 07:00 Brezilya - Danimarka 08:45 Kamu Spotu: Evde Spor 08:45 KAMU SPOTU EVDE SPOR 08:45 Spor ve Sağlık 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:00 Salto 09:15 Süper Lig Özetler 09:25 Orhan Ayhan'la 09:45 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:55 Kamu Spotu: Evde Spor 10:00 Spor Bülteni 10:00 UNUTULMAZ MAÇLAR 10:25 Kamu Spotu: İşte Spor 10:30 İtalya - Norveç 11:45 La Liga Goller 12:00 AVRUPANIN ANLARI 12:00 Avrupa'nın Anıları 12:10 Spor Kitaplığı 12:15 Almanya - Meksika 12:55 Kamu Spotu: Evde Spor 12:55 KAMU SPOTU EVDE SPOR 13:00 Spor Bülteni 13:30 UNUTULMAZ KIRKPINAR FİNALLERİ 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Spor Bülteni 14:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI 14:00 Almanya - Hırvatistan 14:55 Kamu Spotu: Evde Spor 15:00 Lig Hatırası 89-90 15:25 İngiltere Premier Lig Özetler 15:45 2018 DÜNYA KUPASI ÖZETLER 16:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI 16:00 Hollanda - Arjantin 16:00 Brezilya - Danimarka 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu: Evde Spor 17:55 KAMU SPOTU EVDE SPOR 18:00 Spor Bülteni 18:00 Spor Ana Haber 18:30 UNUTULMAZ OLİMPİYAT ZAFERLERİ 18:40 2018 Dünya Kupası Özetler 19:00 Unutulmaz Maçlar 19:00 Bundesliga 19:45 Muhammed Salah Goller 20:00 Spor Bülteni 20:30 Süper Lig Özetler 20:50 Kamu Spotu: Evde Spor 20:55 Takvim Yaprakları 21:00 Lig Hatırası 89-90 21:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIYARI FİNAL MAÇI 21:00 Brezilya - Hollanda 21:25 İngiltere Premier Lig Özetler 22:00 Spor Akşamı 23:00 İtalya - Fransa 23:20 Kamu Spotu: Evde Spor 23:20 KAMU SPOTU EVDE SPOR 23:30 UNUTULMAZ MAÇLAR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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