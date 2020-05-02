02 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:20 Kamu Spotu: Evde Spor
01:25 Takvim Yaprakları
01:30 Nijerya - Danimarka
01:30 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI
01:30 Brezilya - Danimarka
03:10 Spor Akşamı
04:10 Spor ve Sağlık
04:10 İtalya - Fransa
04:10 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI
04:15 Arjantin - İngiltere
06:30 Spor ve Sağlık
06:35 2018 Dünya Kupası Özetler
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İtalya - Kamerun
07:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI
07:00 Brezilya - Danimarka
08:45 Kamu Spotu: Evde Spor
08:45 KAMU SPOTU EVDE SPOR
08:45 Spor ve Sağlık
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Salto
09:15 Süper Lig Özetler
09:25 Orhan Ayhan'la
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Kamu Spotu: Evde Spor
10:00 Spor Bülteni
10:00 UNUTULMAZ MAÇLAR
10:25 Kamu Spotu: İşte Spor
10:30 İtalya - Norveç
11:45 La Liga Goller
12:00 AVRUPANIN ANLARI
12:00 Avrupa'nın Anıları
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Almanya - Meksika
12:55 Kamu Spotu: Evde Spor
12:55 KAMU SPOTU EVDE SPOR
13:00 Spor Bülteni
13:30 UNUTULMAZ KIRKPINAR FİNALLERİ
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI
14:00 Almanya - Hırvatistan
14:55 Kamu Spotu: Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:25 İngiltere Premier Lig Özetler
15:45 2018 DÜNYA KUPASI ÖZETLER
16:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI
16:00 Hollanda - Arjantin
16:00 Brezilya - Danimarka
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
17:55 KAMU SPOTU EVDE SPOR
18:00 Spor Bülteni
18:00 Spor Ana Haber
18:30 UNUTULMAZ OLİMPİYAT ZAFERLERİ
18:40 2018 Dünya Kupası Özetler
19:00 Unutulmaz Maçlar
19:00 Bundesliga
19:45 Muhammed Salah Goller
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig Özetler
20:50 Kamu Spotu: Evde Spor
20:55 Takvim Yaprakları
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIYARI FİNAL MAÇI
21:00 Brezilya - Hollanda
21:25 İngiltere Premier Lig Özetler
22:00 Spor Akşamı
23:00 İtalya - Fransa
23:20 Kamu Spotu: Evde Spor
23:20 KAMU SPOTU EVDE SPOR
23:30 UNUTULMAZ MAÇLAR