02 Mayıs 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

02 Mayıs 2021 Kanal d Yayın Akışı

02 Mayıs 2021 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 01:45 Çok Güzel Hareketler 2 02:30 M. Fatih Çıtak'la Sahur Vakti 04:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı 05:15 Müzik Arası 06:30 Geniş Aile 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Pazar 12:00 Arda ile Omuz Omuza 13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik 14:00 Galaksinin Koruyucuları 16:15 Sadakatsiz 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 23:45 Hekimoğlu

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