02 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

02 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı
02.05.2021 06:42
02 Mayıs 2021 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Kağıt Ev
02:45 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
05:00 Güzel Köylü
07:00 Medcezir
08:30 Cocomelon
09:00 Sefirin Kızı
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 En Güzel Bölüm
13:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
14:15 Boşver Arkadaş
16:00 Kağıt Ev
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
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