Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
04:15 İngiltere Premier Lig Özetler
04:30 Almanya Bundesliga Özetler
04:50 TFF 1. Lig Özetler
05:20 Süper Lig Özetler
05:25 Efsanelerin İzinde
05:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bundesliga
07:45 Süper Lig Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 TFF 1. Lig Özetler
08:30 Euro 2020 Magazin
08:55 Takvim Yaprakları
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Olimpiyat Ateşi
10:25 Efsanelerin İzinde
10:30 Teknik Analiz
12:00 Avrupa Stüdyosu
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
14:00 Spor Hafta Sonu
15:55 Spor Kitaplığı
16:00 Dakika Skor
18:00 Spor Hafta Sonu
20:00 Dakika Skor
22:15 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika