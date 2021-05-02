02 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

02 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı

02 Mayıs 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Teknik Analiz 02:00 Stadyum 04:15 İngiltere Premier Lig Özetler 04:30 Almanya Bundesliga Özetler 04:50 TFF 1. Lig Özetler 05:20 Süper Lig Özetler 05:25 Efsanelerin İzinde 05:30 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Bundesliga 07:45 Süper Lig Özetler 07:50 Takvim Yaprakları 07:55 Hava Durumu 08:00 TFF 1. Lig Özetler 08:30 Euro 2020 Magazin 08:55 Takvim Yaprakları 09:00 Orhan Ayhan'la 09:30 Olimpiyat Ateşi 10:25 Efsanelerin İzinde 10:30 Teknik Analiz 12:00 Avrupa Stüdyosu 12:55 Takvim Yaprakları 13:00 Spor Bülteni 14:00 Spor Hafta Sonu 15:55 Spor Kitaplığı 16:00 Dakika Skor 18:00 Spor Hafta Sonu 20:00 Dakika Skor 22:15 Stadyum

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