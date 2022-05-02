Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Bal Kaymak
02:15 Yalnız Kurt
05:15 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Oskar's Oasis
10:15 Kukuli
10:40 Maceracı Yüzgeçler
10:55 Neşeli Dünyam
11:05 Oskar's Oasis
11:10 Alvin ve Sincaplar 2
13:00 Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vanguard
22:20 Bir Zamanlar Holywood'da
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Mayıs 2022 Atv Yayın Akışı - Son Dakika