Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:45 Kayseri Aslanı
03:30 Şevkat Yerimdar
04:30 Her Yerde Sen
06:00 Aşk Yeniden
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Gülümse Kaderine
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
22:30 İyilik
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Mayıs 2022 Fox Yayın Akışı - Son Dakika