Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:00 Oğlum
04:30 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
08:45 Bir Şansım Olsa
10:00 Tatlı Dillim
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Eltilerin Savaşı
22:30 Çalgı Çengi İkimiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Mayıs 2022 Show Yayın Akışı - Son Dakika