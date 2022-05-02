Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Futbol Gecesi
02:00 % 100 Futbol
03:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:35 İngiltere Premier Lig Özetler
03:55 İtalya Seri A Özetler
04:05 Spor Toto 1. Lig Özetler
04:35 Efsanelerin İzinde
04:40 Spor Takvimi
04:45 Teknik Analiz
05:30 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Fıfa Dünya Kupası 2022 Katar Yolculuğu
07:55 Spor Takvimi
08:00 Teknik Analiz
08:45 İtalya Seri A Özetler
09:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Sabahı
12:00 Spor Bülteni
13:00 Avrupa Stüdyosu
14:00 Spor Bülteni
15:00 Hedef Süper Lig Özel
15:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşmaları Dönüşümlü Yayın
18:00 Hedef Süper Lig Özel
19:00 Spor Haftasonu
20:30 Dakika Skor
21:15 % 100 Futbol Devre Arası
21:30 Dakika Skor
22:30 % 100 Futbol
23:45 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika