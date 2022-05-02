02 Mayıs 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:25 Kara Tahta

04:55 Bayram Namazı

07:00 Merhamet Umutsuzluğa Yolculuk

08:00 Bayram Sevinci

10:00 Alişan ile Hayata Gülümse

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:15 Ramazan Günlüğü

15:45 Kara Tahta

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Bayram Havası

22:30 Kasaba Doktoru