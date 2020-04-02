02 Nisan 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

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02 Nisan 2020 Star Yayın Akışı
1 saat önce
02 Nisan 2020 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:30 Güzel Köylü
01:00 Sevdim Seni Bir Kere
02:00 Kiralık Aşk
04:20 Erkenci Kuş
05:00 Erkenci Kuş
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10:45 Kiralık Aşk
13:30 Erkenci Kuş
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:30 Star Haber
20:00 İşler Güçler
20:00 Jet Sosyete
23:45 Güzel Köylü
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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