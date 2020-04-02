02 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Futbol Akşamı
00:40 Süper Lig Goller
01:00 2014 DÜNYA KUPASI GRUP KARŞ.' İSVİÇRE - FRANSA
01:00 İsviçre - Fransa
01:40 Premier Lig
02:05 Bundesliga
02:15 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar
02:40 A Milli Takım Goller
02:40 Bir Zamanlar
03:00 Spor Manşet
03:55 Spor Kitaplığı
04:00 2014 DÜNYA KUPASI GRUP KARŞ.' İSPANYA - HOLLANDA
04:00 İspanya - Hollanda
04:00 Arjantin - Bosna Hersek
05:40 Süper Lig Goller
05:40 Premier Lig
05:45 2018 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL 10 GOL
05:50 Bundesliga Frikik Golleri
05:55 Takvim Yaprakları
06:00 Spor Artı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Canavar Arabalar
07:00 Dünyanın En Güçlü Adamları
07:50 Spor ve Sağlık
07:55 Kamu Spotu: İşte Spor
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 İngiltere Premier Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:25 Futbolun En Büyük Sahnesi
10:50 Bundesliga Frikik Golleri
10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:00 Almanya - Portekiz
11:00 İspanya - Hollanda
12:40 Juventus Goller
12:40 Süper Lig Goller
12:55 Kamu Spotu: Evde Spor
13:00 Spor Manşet
14:00 TBMM-TV
16:00 İsviçre - Fransa
16:00 Nijerya - Arjantin
17:40 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol
17:40 Muhammed Salah Goller
17:45 Cristiano Ronaldo Goller
17:55 Bundesliga Frikik Golleri
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:00 Spor Ana Haber
19:55 Kamu Spotu: Evde Spor
20:00 Süper Lig Goller
20:30 Almanya Bundesliga En Güzel Goller
20:35 Premier Lig
20:45 Bir Zamanlar
21:00 Futbol Akşamı
22:00 Spor Artı
23:00 İspanya - Hollanda
23:00 Almanya - Gana