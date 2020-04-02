02 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika TV 02 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

02 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı

1 saat önce

02 Nisan 2020 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

02 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı, System.String[]

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:30 Ya İstiklal Ya Ölüm

02:35 3'te 3 Tarih

02:45 Yeşil Deniz

04:05 Aileler Yarışıyor

05:35 İncir Ağacı

06:00 İncir Ağacı

07:00 Camiden Hayata

07:45 Yeşil Deniz

09:30 İyi Fikir

11:30 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

20:00 Şampiyonlar

22:20 Farklı

23:00 Ya İstiklal Ya Ölüm

23:55 Payitaht Abdülhamid

TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı Şizofreni hastası kişi annesini bıçakla öldürdü Fransa'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 32'ye yükseldi
Bakan Soylu: Konya Belediyesi başlattığı yardım kampanyasını durdurdu, toplanan paralar iade edildi Bakan Soylu: Konya Belediyesi başlattığı yardım kampanyasını durdurdu, toplanan paralar iade edildi         
00:41
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu         
00:27
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var? İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?         
00:08
Koronavirüsle mücadelede, tüm dünyada en yetkili isim: Bir kaç gün içinde vaka sayısı 1 milyona ulaşacak Koronavirüsle mücadelede, tüm dünyada en yetkili isim: Bir kaç gün içinde vaka sayısı 1 milyona ulaşacak         
00:07
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı         
23:58
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti         
23:40
UEFA, 2019-2020 sezonunun tamamlanmasını istiyor UEFA, 2019-2020 sezonunun tamamlanmasını istiyor         
23:36
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti         
23:23
Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti         
23:23
Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var         
22:42
Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi         
22:35
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma teminine ilişkin kriterleri belirledi Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma teminine ilişkin kriterleri belirledi         
22:34
Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım         
22:34
Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu         
22:24
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere edici bakmalıyız Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere edici bakmalıyız         
22:21
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır         
21:59
İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor         
21:58
Fransa'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 32'ye yükseldi Fransa'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 32'ye yükseldi         
21:28
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma         
21:18
Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın? Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın?         
20:58
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız         
20:52
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi         
20:34
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı         
20:26
İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:12
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı         
20:04
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı         
19:55
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi         
19:52
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı         
19:46
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti         
19:46
Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi         
19:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2020 07:54:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 02 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]