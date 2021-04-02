02 Nisan 2021 Ntv Yayın Akışı - Son Dakika

02 Nisan 2021 Ntv Yayın Akışı

02.04.2021 06:42
02 Nisan 2021 Ntv Yayın Akışı, System.String[]

02 Nisan 2021 Cuma günü Ntv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Ntv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Ntv yayın akışında neler var merak ediliyor. Ntv kanalında bugün neler var?

Ntv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Ntv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

NTV YAYIN AKIŞI

00:00 Bugün Yarın

00:50 Paranın Nabzı

00:55 Hava Durumu

01:00 Bugün Yarın

01:35 Gece Gündüz (Tekrar)

01:55 Hava Durumu

02:00 Haber Bülteni

02:10 Hava Durumu

02:15 Hayatın Senin Elinde (Tekrar)

03:00 Haber Bülteni

03:10 Hayatın Senin Elinde (Tekrar)

03:55 Hava Durumu

04:00 Haber Bülteni

04:35 Dünyanın Haberi(Tekrar)

04:50 Laf Aramızda

04:55 G.Abur Hava Durumu

05:00 Haber Bülteni

05:10 Hava Durumu

05:15 Zihnin Sıradışı Tepkileri Outrageous Acts Of Psych (1. Bölüm) Tekrar

06:00 Haber Bülteni

06:35 Paranın Nabzı

06:40 G.Abur Hava Durumu

06:45 Umut Öyküleri (Tekrar)

06:55 Laf Aramızda

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:20 Hava Durumu

09:25 Laf Aramızda

09:30 Geri Sayım

09:55 Dijital Para Ekranı

10:00 Haber Merkezi

10:35 Paranın Nabzı

10:40 Hava Durumu

10:45 Bir Hikayem Var

10:50 Spor

11:00 Haber Merkezi

11:30 Piyasa Ekranı

11:35 Hava Durumu

11:40 Laf Aramızda

11:45 Spor

11:55 Dijital Para Ekranı

12:00 Haber Merkezi

12:20 Piyasa Ekranı

12:40 Paranın Nabzı

12:45 Spor

12:55 Hava Durumu

13:00 Öğle Bülteni

13:50 Piyasa Ekranı

13:55 G.Abur Hava Durumu

14:00 Öğle Bülteni

14:15 Piyasa Ekranı

14:20 Hava Durumu

14:25 Spor

14:35 Finans Kafe

14:55 Paranın Nabzı

15:00 Öğle Bülteni

15:15 Paranın Nabzı

15:20 Hava Durumu

15:25 Sektör Emlak

15:50 Spor

16:00 Günün İçinden

16:30 Paranın Nabzı

16:35 Laf Aramızda

16:40 Spor

16:50 Hava Durumu

16:55 Dijital Para Ekranı

17:00 Günün İçinden

17:25 Paranın Nabzı

17:30 Hava Durumu

17:35 Gece Gündüz

18:00 Günün İçinden

18:35 Piyasa Ekranı

18:40 Hava Durumu

18:45 Spor

18:55 Dijital Para Ekranı

19:00 Akşam Haberleri

19:45 Piyasa Ekranı

19:50 Ana Haber Özet

19:55 G.Abur Hava Durumu

20:00 Ana Haber

20:55 Hava Durumu

21:00 Mete Çubukçu İle Pasaport

21:55 Hava Durumu

22:00 Haber Bülteni

22:50 Dijital Para Ekranı

22:55 Hava Durumu

23:00 Bugün Yarın

23:50 Paranın Nabzı

23:55 G.Abur Hava Durumu

02 Nisan 2021 Ntv Yayın Akışı

Hava Durumu, Ntv, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 02 Nisan 2021 Ntv Yayın Akışı - Son Dakika


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