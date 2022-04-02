Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Özel Yayın
02:30 Akıl Çemberi
06:00 Ana Haber
07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu
08:30 Her Şeyden Önce
09:00 Haber
09:40 Üretim Rotası
10:00 Hafta Sonu
11:00 Haber
11:30 Yeşil Doğa
12:00 Haber
13:00 Haber
14:00 Haber
15:00 Haber
16:00 Haber
16:45 Baştan Sona Sağlık
17:00 5N1K
18:00 Ana Haber
20:45 CNN TÜRK Masası
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Nisan 2022 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika