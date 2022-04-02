Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:30 İtalya Serie A Özetler
02:50 İngiltere Premier Lig Özetler
03:05 FIFA Magazin
03:30 İtalya Kupası Magazin
03:55 Spor Takvimi
04:00 Başlama Vuruşu
05:30 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Tuzlaspor A.Ş. - Bereket Sigorta Ümraniyespor
08:40 İngiltere Premier Lig Özetler
08:55 Spor Takvimi
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 İtalya Serie A Özetler
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Ankara Keçiörengücü - Bursaspor
15:30 Spor Bülteni
15:55 İstanbulspor A.Ş. - Gençlerbirliği
16:45 % 100 Futbol Devre Arası
17:00 İstanbulspor A.Ş. - Gençlerbirliği
18:00 % 100 Futbol
19:00 Teknik Analiz
20:25 Yılport Samsunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
21:15 % 100 Futbol Devre Arası
21:30 Yılport Samsunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
22:30 % 100 Futbol
23:30 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika