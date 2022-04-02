02 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:05 Kara Tahta

03:00 Avrupalı Müslümanlar

03:20 Sahur Bereketi

05:20 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

06:15 Ekisporter

08:10 Gönül Dağı

11:40 Kara Tahta

14:55 Ramazan Günlüğü

15:40 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

17:00 Ana Haber

17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci

20:00 Gönül Dağı