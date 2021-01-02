Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Fokus
01:30 Yeni Yıl Klip Show
02:00 Fokus
02:30 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel
03:30 Çukur
04:30 Yılbaşı Sürprizi
05:45 Gülümse Yeter
06:00 Gülümse Yeter
06:15 Yeni Gelin
08:00 Arthur ve Minimoylar
09:30 Muhteşem Gilly Hopkins
10:00 Cumartesi Sürprizi
11:30 Yılbaşı Sürprizi
12:45 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu
13:00 Arıza
14:30 Sev Kardeşim
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
16:15 Neşeli Günler
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Eltilerin Savaşı
20:00 Nasipse Olur
22:15 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel
22:15 Eltilerin Savaşı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Ocak 2021 Show Yayın Akışı - Son Dakika